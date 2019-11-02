"По ходу игры в первом тайме, не говоря уже о втором, "Зенит" доминировал. Если посмотреть статистику голевых моментов, ударов по воротам, то наше преимущество достаточно очевидно. С другой стороны, ЦСКА - сильный соперник, которому нельзя давать ни единого шанса, как случилось за десять минут до конца первого тайма. Радует то, что "Зенит" с первых минут второго тайма оказывал давление и по центру, и по флангам, что привело к голу, к сожалению, только к одному.
Мне кажется, сегодня "Зенит" заслуживал победы. Мы сохранили лидерство, закончили первый круг чемпионата на первом месте. Это, конечно, промежуточный итог - нам предстоит еще несколько игр до перерыва. Уже во вторник ключевая игра Лиги чемпионов против "Лейпцига", в которой стоит очень простая задача - победить, это позволит претендовать на выход из группы", - цитирует Медведева ТАСС.
Медведев: "Зенит" доминировал и заслуживал победы
"Зенит" владел очевидным преимуществом в матче 15-го тура чемпионата России против московского ЦСКА и заслуживал победы. Об этом заявил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.
Фото: ТАСС
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