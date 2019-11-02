ЦСКА завершил первый круг Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне с 27 очками в активе. Для Виктора Гончаренко это лучший показатель на посту главного тренера "армейцев".
42-летний белорусский специалист возглавляет ЦСКА с середины декабря 2016 года.
Результаты "армейцев" в первом круге чемпионата России при Гончаренко
1. Сезон-2017/18 — 25 очков, третье место в турнирной таблице
2. Сезон-2018/19 — 26 очков, третье место в турнирной таблице
3. Сезон-2019/20 — 27 очков, пятое место в турнирной таблице.
В нынешней кампании ЦСКА одержал 8 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения в 15 матчах РПЛ.
"Чемпионат"
ЦСКА показал лучший результат в первом круге РПЛ при Гончаренко
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