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Боярский: желтая Азмуну? Это был игровой момент, он ударил не специально

Актёр, болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал ничью сине-бело-голубых в домашнем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).

"Считаю, что Аршавин прав в оценке игры команд. "Зенит" стал играть очень академично. В этой игре сине-бело-голубые потеряли азарт неожиданности и неординарности, который был всегда присущ команде. Сегодня игра была запрограммирована и прагматична. Это повлияло на первый тайм.

Во второй тайме, скорее всего, в связи с тем что был удалён Бийол, "Зенит" набрал тот потенциал, который должен был быть с самого начала игры. В начале всё было очень академично, это был "Зенит" без азарта. Азарт был потерян в первом тайме. Гол дал знать, что у них есть проблемы.

Думаю, что результат по игре. "Зенит" всё равно на первом месте, даже если бы и проиграл. Как сказал Сёмин, очко — это всё равно шаг вперёд. Так и есть.

Если разбирать судейство, то огрехи были. Была грубая игра на поле, но с тем, что было на поле, я полностью согласен. Что касается жёлтой карточки Азмуна, то это был игровой момент, он ударил не специально", - цитирует Боярского "Чемпионат.сом".


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Теги: Боярский Зенит ЦСКА
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