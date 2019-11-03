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Кутепов: на данном этапе не мы как команда подстроились под тренера, а он под нас

Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал об изменениях в команде после прихода нового главного тренера Доменико Тедеско.

– Приход нового тренера – это всегда большие перемены. По своему опыту ?могу сказать, что в подобных ситуациях у команды всегда случается эмоциональный подъем. Вопрос в том, сколько он продлится. Мы не заглядываем далеко в будущее: нам нужно усиленно работать до зимней паузы, от игры к игре.

Тактика меняется. Это логично: у каждого тренера есть свое видение. Но перевернуть все с ног на голову невозможно, ведь в команде собраны футболисты, уже обладающие определенными навыками. Тренер это прекрасно понимает и делает все для того, чтобы мы показывали лучшую игру на своих позициях.

– Говорят, Тедеско во многих вопросах прислушивается к мнению игроков.

– И это очень важный момент. Если игрок чувствует себя некомфортно на определенной позиции и играет через не могу, он никогда не покажет свой максимум. Если же он полностью понимает задумки тренера, то будет результат.?В тренировочном процессе мы контактируем постоянно. Например, перед "Локо" обсуждали переход на схему в три центральных. Общаемся с тренером на английском и иногда на итальянском.

На данном этапе не мы как команда подстроились под тренера, а он под нас. Мне кажется, в сложившейся ситуации это правильное решение. Думаю, с течением времени, особенно на зимних сборах, ситуация изменится: тренерские принципы станут более заметными, и уже футболистам нужно будет подстраиваться. Это тоже будет абсолютно верно. При длительной работе мы будем лучше понимать его требования и стиль игры.

ФК "Спартак"


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Теги: Кутепов Спартак Тедеско
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