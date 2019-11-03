"Краснодар" - "Ростов": стали известны составы команд

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Ростова" на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги.



"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Фернандеш, Олссон, Вилена, Ари, Сулейманов, Берг.



Запасные: Адамов, Крицюк, Фьолусон, Камболов, Стоцкий, Уткин, Кайо, Намли, Игнатьев, Онугха.



"Ростов": Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Ерёменко, И. Попов, Глебов, Хаджикадунич, Шомуродов.



Запасные: Песьяков, Д. Попов, Логашов, Сигурдссон, Маляров, Вилюш, Ведерников, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.