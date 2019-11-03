— В каком состоянии команда готовится к игре? Все ли здоровы?
— Все в порядке. У нас было два напряженных матча в последнее время, но мы хорошо восстановились. Сегодня еще последняя тренировка, на которой мы окончательно оценим состояние ребят.
— Насколько Тиль справляется с ролью запасного? Матч с "Арсеналом" — тот случай, когда его можно использовать?
— Конечно, все хотят играть. У нас большая команда, много игроков. Есть еще и вторая команда, оттуда приходят парни и тоже хотят играть за основу. Гус талантливый парень с высоким уровнем мастерства. Мы часто общаемся с Гусом на тему, почему он не играет, когда сыграет… Если Гус выйдет на поле, значит, не играет кто-то другой. И это бесконечная история, почему не играет тот или иной футболист. Сегодня вечером или завтра утром я выберу стартовый состав.
— Зелимхан Бакаев пропустит игру из-за перебора карточек. Кто в его отсутствие сможет стать главным креативщиком атак "Спартака"?
— У нас много центральных полузащитников. Только что мы говорили о Тиле, есть Зобнин. Выбор велик, проблем тут нет. Хорошо, когда есть, из кого выбирать, но я не стану сегодня называть ни состава, ни даже одной фамилии.
— Довольны ли вы были как "Спартак" вскрывал оборону "Ростова"? Может быть, с "Арсеналом" стоит попробовать схему с четырьмя защитниками?
— Мы должны уметь быть гибкими, вариативными. Возможно, попробуем и в четыре защитника сыграть. Нужно уметь использовать различные варианты.
— Пошел ли "Спартаку" на пользу тот факт, что "Зенит" и ЦСКА поделили очки накануне?
— Пока очень рано об этом говорить. Мы не смотрим в таблицу, стараемся набрать максимум очков. Никогда не заглядываем, кто на каком месте. После кубкового матча с "Ростовом" (2:1) мы начали анализировать тульскую команду. Лучше, считаю, концентрироваться на себе.
Sport24.ru
Тедеско - об игре с "Арсеналом": возможно, попробуем в четыре защитника сыграть
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско накануне матча 15-го тура РПЛ с "Арсеналом" прокомментировал тот факт, что полузащитник Гус Тиль не попадает в стартовый состав, а также отметил, что в его распоряжении есть игроки, способные заменить в центре поля дисквалифицированного на эту встречу Зелимхана Бакаева.
Фото: ФК "Спартак"
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