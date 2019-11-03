Тедеско - об игре с "Арсеналом": возможно, попробуем в четыре защитника сыграть

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско накануне матча 15-го тура РПЛ с "Арсеналом" прокомментировал тот факт, что полузащитник Гус Тиль не попадает в стартовый состав, а также отметил, что в его распоряжении есть игроки, способные заменить в центре поля дисквалифицированного на эту встречу Зелимхана Бакаева.



Фото: ФК "Спартак"

— Все в порядке. У нас было два напряженных матча в последнее время, но мы хорошо восстановились. Сегодня еще последняя тренировка, на которой мы окончательно оценим состояние ребят.— Конечно, все хотят играть. У нас большая команда, много игроков. Есть еще и вторая команда, оттуда приходят парни и тоже хотят играть за основу. Гус талантливый парень с высоким уровнем мастерства. Мы часто общаемся с Гусом на тему, почему он не играет, когда сыграет… Если Гус выйдет на поле, значит, не играет кто-то другой. И это бесконечная история, почему не играет тот или иной футболист. Сегодня вечером или завтра утром я выберу стартовый состав.— У нас много центральных полузащитников. Только что мы говорили о Тиле, есть Зобнин. Выбор велик, проблем тут нет. Хорошо, когда есть, из кого выбирать, но я не стану сегодня называть ни состава, ни даже одной фамилии.— Мы должны уметь быть гибкими, вариативными. Возможно, попробуем и в четыре защитника сыграть. Нужно уметь использовать различные варианты.— Пока очень рано об этом говорить. Мы не смотрим в таблицу, стараемся набрать максимум очков. Никогда не заглядываем, кто на каком месте. После кубкового матча с "Ростовом" (2:1) мы начали анализировать тульскую команду. Лучше, считаю, концентрироваться на себе.