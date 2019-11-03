Кутепов: в носу переломано абсолютно все, что есть. Ближайшие два матча точно проведу в маске

Центральный защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал, как чувствует себя, выступая в защитной маске.
"Моментально понял, что все серьезно. Перелом без вариантов. Прошло всего 35 секунд… Попросить замену даже мысли не было! Отдельную благодарность хочу выразить нашему врачу Михаилу Бутовскому, который эту серьезную ситуацию перевел в обычный игровой момент. После общения с ним волнение исчезло. Он подошел и спросил, как я?себя чувствую и смогу ли играть дальше. При этом не нагнетал ситуацию и не настаивал на замене. Вставили в нос тампоны, и я продолжил матч.
Тяжело ли было дотянуть до 90-й минуты? Нос не дышал, поэтому определенный дискомфорт при дыхании я испытывал. К тому же активно шло кровотечение, кровь попадала в горло. Прошу прощения за подробности, но приходилось это регулярно сплевывать. Сразу после игры мы отправились в Москву на самолете, на высоте сказывалось давление. Но медицинский штаб предоставил мне всю необходимую помощь. Через день, когда сделали?снимок, стало ясно, что травма очень серьезная: абсолютно все, что есть в носу, переломано.
Со следующего матча я стал играть в защитной маске. Причем первый вариант делался на скорую руку и?оказался не приспособленным под активные действия: перекрывался обзор и возникал дискомфорт. Зоны для бокового зрения были?закрыты, а для защитника?это?особенно опасно. Приходилось постоянно поворачивать голову налево и направо, так как мяч не всегда был виден. К тому же маска плохо?фиксировалась на лице,?постоянно съезжала.
После матча с "Оренбургом" мне сделали новый вариант. Для этого пришлось обратиться к шведским специалистам. Но делал это не через Ларссона?(смеется.)?Летал в Швецию?одним днем.?Технология изготовления там?очень интересная. Перед созданием маски сделали?снимок, по которому из глины создали?слепок лица. И по нему уже произвели?маску,?в которой?идеально учтены?все очертания, скулы.
Ощущаю ли себя супергероем при надевании маски? Нет.?Хотя друзья присылали шутки про Бэтмена. Мне понравилось! Партнеры по команде?не подшучивали на эту тему, но при этом?всем хотелось померить маску.?Нет ли желания продолжить играть с такой защитой? Маска?дает ощущение уверенности и понимание того, что проблемная зона защищена на сто процентов. Раза три она уже серьезно меня выручала!?Но в то же время ты?постоянно чувствуешь, что на лице есть что-то, от чего хочется избавиться.
Матчи с "Арсеналом" и "Крыльями Советов" точно проведу в маске. А потом?меня ждет?контрольный снимок, и станет понятно, как зажил нос. Возможно, после этого?возьму еще некоторое время для личной перестраховки. Это психологический момент", - цитирует Кутепова ФК "Спартак".
Кутепов: в носу переломано абсолютно все, что есть. Ближайшие два матча точно проведу в маске
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