» » Кутепов: в носу переломано абсолютно все, что есть. Ближайшие два матча точно проведу в маске

Кутепов: в носу переломано абсолютно все, что есть. Ближайшие два матча точно проведу в маске

Центральный защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал, как чувствует себя, выступая в защитной маске.

"Моментально понял, что все серьезно. Перелом без вариантов. Прошло всего 35 секунд… Попросить замену даже мысли не было! Отдельную благодарность хочу выразить нашему врачу Михаилу Бутовскому, который эту серьезную ситуацию перевел в обычный игровой момент. После общения с ним волнение исчезло. Он подошел и спросил, как я?себя чувствую и смогу ли играть дальше. При этом не нагнетал ситуацию и не настаивал на замене. Вставили в нос тампоны, и я продолжил матч.

Тяжело ли было дотянуть до 90-й минуты? Нос не дышал, поэтому определенный дискомфорт при дыхании я испытывал. К тому же активно шло кровотечение, кровь попадала в горло. Прошу прощения за подробности, но приходилось это регулярно сплевывать. Сразу после игры мы отправились в Москву на самолете, на высоте сказывалось давление. Но медицинский штаб предоставил мне всю необходимую помощь. Через день, когда сделали?снимок, стало ясно, что травма очень серьезная: абсолютно все, что есть в носу, переломано.

Со следующего матча я стал играть в защитной маске. Причем первый вариант делался на скорую руку и?оказался не приспособленным под активные действия: перекрывался обзор и возникал дискомфорт. Зоны для бокового зрения были?закрыты, а для защитника?это?особенно опасно. Приходилось постоянно поворачивать голову налево и направо, так как мяч не всегда был виден. К тому же маска плохо?фиксировалась на лице,?постоянно съезжала.

После матча с "Оренбургом" мне сделали новый вариант. Для этого пришлось обратиться к шведским специалистам. Но делал это не через Ларссона?(смеется.)?Летал в Швецию?одним днем.?Технология изготовления там?очень интересная. Перед созданием маски сделали?снимок, по которому из глины создали?слепок лица. И по нему уже произвели?маску,?в которой?идеально учтены?все очертания, скулы.

Ощущаю ли себя супергероем при надевании маски? Нет.?Хотя друзья присылали шутки про Бэтмена. Мне понравилось! Партнеры по команде?не подшучивали на эту тему, но при этом?всем хотелось померить маску.?Нет ли желания продолжить играть с такой защитой? Маска?дает ощущение уверенности и понимание того, что проблемная зона защищена на сто процентов. Раза три она уже серьезно меня выручала!?Но в то же время ты?постоянно чувствуешь, что на лице есть что-то, от чего хочется избавиться.

Матчи с "Арсеналом" и "Крыльями Советов" точно проведу в маске. А потом?меня ждет?контрольный снимок, и станет понятно, как зажил нос. Возможно, после этого?возьму еще некоторое время для личной перестраховки. Это психологический момент", - цитирует Кутепова ФК "Спартак".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Кутепов Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Витесс" Слуцкого проиграл "Эммену"
Тедеско: мнение Черчесова об игроках "Спартака" не будет влиять на мои решения
Матч "Зенит" - "РБ Лейпциг" обслужит израильская бригада арбитров
"Сочи": в РПЛ нас обижают, а вольной жизни хочется 2
Ковач: "Бавария" не имеет права проигрывать со счетом 1:5, даже в меньшинстве
Кутепов: в носу переломано абсолютно все, что есть. Ближайшие два матча точно проведу в маске
Тедеско - об игре с "Арсеналом": возможно, попробуем в четыре защитника сыграть 6
"Краснодар" - "Ростов": стали известны составы команд 1
Сабатини: Ибрагимович хочет перейти в "Болонью" из-за Михайловича
Симеоне: отдал бы жизнь за Диего Косту
Веденеев: в эпизоде с Бийолом должен был быть свободный удар в сторону "Зенита" 3
Линекер - об отменённом голе Фирмино: когда дело доходит до VAR, я вне игры
Уткин: гендиректор "Чертаново" просто глупец
Парикмахера Роналду нашли зарезанным в швейцарском отеле
Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов "Валенсия" - "Лилль"
Вилков – непотопляемая катастрофа. Лишь в одном из 8 матчей его судейство никого не возмутило 2
Матч "Анжи" в ПФЛ отменили из-за погоды. В Черкесске на поле 20-сантиметровый слой снега
Аншо покинул пост главного тренера "Сьона", за который выступает Митрюшкин
Жена игрока "Манчестер Сити" открыто флиртовала со звездой бокса Уайлдером в ночном клубе
Вратарь немецкого клуба во время матча прогнал с поля радикальных фанатов
Белотти об игре рукой де Лигта: в других играх за такое назначали пенальти 1
Дзюба: не знаю, откуда этот вымышленный мир, в котором товарищ Артемов со мной работал 20
Рамос: "Реал" упустил хороший шанс возглавить таблицу
Зидан: в игре с "Бетисом" все было идеально, не хватило только гола
Гризманн: "Барселона" не знала, как реагировать на голы "Леванте" 1
Кутепов: на данном этапе не мы как команда подстроились под тренера, а он под нас 8
«Здесь правила игры для кого-то равнее». Даже VAR не помешал судье Вилкову поджечь РПЛ 64
Спортивный директор "Болоньи" не исключает трансфер Ибрагимовича
Лэмпард стал вторым тренером в истории "Челси", выигравшим 7 выездных матчей подряд
"Бетис" - первая команда Ла Лиги, не пропустившая от "Реала" в трех гостевых матчах подряд
Все новости