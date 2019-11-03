Тедеско: мнение Черчесова об игроках "Спартака" не будет влиять на мои решения

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о своем желании встретиться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.— Нет, пока мы с Черчесовым не встречались. Но планировали. Конечно, важно познакомиться с ним, узнать его идеи. Он тренер сборной, бывший тренер "Спартака". Он тоже тренирует наших парней в сборной, потому важно встретиться и пообщаться.— Это работа Черчесова — решать, что лучше для сборной России. Здорово, что он смотрит игры и анализирует. Если у тебя в команде есть 2-3 топовых крайних защитника, конечно, нормально не рассматривать Зобнина на этой позиции. Но мы работаем в "Спартаке" — мы думаем о "Спартаке". У нас другой состав и другие задачи, в том числе, тактические.Считаю, Зобнин отлично справился на позиции крайнего защитника. Возможно, он еще там сыграет, а может, вернется в центр. Но мнение Черчесова не будет влиять на мои решения.