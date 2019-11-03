» » Тедеско: мнение Черчесова об игроках "Спартака" не будет влиять на мои решения

Тедеско: мнение Черчесова об игроках "Спартака" не будет влиять на мои решения

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о своем желании встретиться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

— Нет, пока мы с Черчесовым не встречались. Но планировали. Конечно, важно познакомиться с ним, узнать его идеи. Он тренер сборной, бывший тренер "Спартака". Он тоже тренирует наших парней в сборной, потому важно встретиться и пообщаться.

— После игры Спартака с Ростовом Черчесов заявил, что текущая позиция в клубе Бакаева и Зобнина — это повод для анализа. Сборная не видит Бакаева игроком центра поля, а Зобнина — фланговым. Вы будете что-то менять после таких слов?

— Это работа Черчесова — решать, что лучше для сборной России. Здорово, что он смотрит игры и анализирует. Если у тебя в команде есть 2-3 топовых крайних защитника, конечно, нормально не рассматривать Зобнина на этой позиции. Но мы работаем в "Спартаке" — мы думаем о "Спартаке". У нас другой состав и другие задачи, в том числе, тактические.

Считаю, Зобнин отлично справился на позиции крайнего защитника. Возможно, он еще там сыграет, а может, вернется в центр. Но мнение Черчесова не будет влиять на мои решения.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Тедеско Черчесов Спартак Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Витесс" Слуцкого проиграл "Эммену"
Тедеско: мнение Черчесова об игроках "Спартака" не будет влиять на мои решения
Матч "Зенит" - "РБ Лейпциг" обслужит израильская бригада арбитров
"Сочи": в РПЛ нас обижают, а вольной жизни хочется 2
Ковач: "Бавария" не имеет права проигрывать со счетом 1:5, даже в меньшинстве
Кутепов: в носу переломано абсолютно все, что есть. Ближайшие два матча точно проведу в маске
Тедеско - об игре с "Арсеналом": возможно, попробуем в четыре защитника сыграть 6
"Краснодар" - "Ростов": стали известны составы команд 1
Сабатини: Ибрагимович хочет перейти в "Болонью" из-за Михайловича
Симеоне: отдал бы жизнь за Диего Косту
Веденеев: в эпизоде с Бийолом должен был быть свободный удар в сторону "Зенита" 3
Линекер - об отменённом голе Фирмино: когда дело доходит до VAR, я вне игры
Уткин: гендиректор "Чертаново" просто глупец
Парикмахера Роналду нашли зарезанным в швейцарском отеле
Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов "Валенсия" - "Лилль"
Вилков – непотопляемая катастрофа. Лишь в одном из 8 матчей его судейство никого не возмутило 2
Матч "Анжи" в ПФЛ отменили из-за погоды. В Черкесске на поле 20-сантиметровый слой снега
Аншо покинул пост главного тренера "Сьона", за который выступает Митрюшкин
Жена игрока "Манчестер Сити" открыто флиртовала со звездой бокса Уайлдером в ночном клубе
Вратарь немецкого клуба во время матча прогнал с поля радикальных фанатов
Белотти об игре рукой де Лигта: в других играх за такое назначали пенальти 1
Дзюба: не знаю, откуда этот вымышленный мир, в котором товарищ Артемов со мной работал 20
Рамос: "Реал" упустил хороший шанс возглавить таблицу
Зидан: в игре с "Бетисом" все было идеально, не хватило только гола
Гризманн: "Барселона" не знала, как реагировать на голы "Леванте" 1
Кутепов: на данном этапе не мы как команда подстроились под тренера, а он под нас 8
«Здесь правила игры для кого-то равнее». Даже VAR не помешал судье Вилкову поджечь РПЛ 64
Спортивный директор "Болоньи" не исключает трансфер Ибрагимовича
Лэмпард стал вторым тренером в истории "Челси", выигравшим 7 выездных матчей подряд
"Бетис" - первая команда Ла Лиги, не пропустившая от "Реала" в трех гостевых матчах подряд
Все новости