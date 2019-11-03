Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о критике судейства матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).
"У нас редко когда говорят, что судья хорошо и без ошибок отработал игру. Можно по-разному трактовать эпизоды: наступил или задел, зацепил или ударил. Болельщик каждой команды будет за своих. К нам приезжал Роззетти и пояснял, как работает VAR и как он применяется, и мы находимся на начальном и тестовом периоде его использования. Как говорится, Москва не сразу строилась. Необходимо обрести опыт его использования", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Медведев - о критике судейства матча с ЦСКА: болельщик каждой команды будет за своих
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