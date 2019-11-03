"Краснодар" вырвал ничью в матче с "Ростовом", забив на 93-й и 95-й минутах

В матче 15-го тура чемпионата России "Краснодар" вырвал ничью в матче с "Ростовом" - 2:2.



Чемпионат России



15 тур



Гол: Ионов, 34, 41, Игнатьев, 90+3, 90+5



"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Фернандеш (Намли, 73), Олссон (Уткин, 46), Вилена, Ари, Сулейманов, Берг.



Запасные: Адамов, Крицюк, Фьолусон, Камболов, Стоцкий, Уткин, Кайо, Намли, Игнатьев, Онугха.



"Ростов": Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян (Саплинов, 78), Ерёменко, И. Попов (Зайнутдинов, 68), Глебов (Сигудссон, 86), Хаджикадунич, Шомуродов.



Запасные: Песьяков, Д. Попов, Логашов, Сигурдссон, Маляров, Вилюш, Ведерников, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.



Предупреждения: Попов, 53, Еременко, 57, Чистяков, 63, Зайнтудинов, 77