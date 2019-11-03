Карпин: меня радует, что "Краснодар" радуется ничьей с нами

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал упущенную победу в матче с "Краснодаром" (2:2).



- Что произошло в конце?



- Первый гол ничего не предвещало. Никакой игры, никакой комбинации не было. Сами себе принесли гол. Если бы Рагнар выбил, ничего бы не было. А второй был после подачи, "Краснодар" грузил на линию штрафной. Не досмотрели, бывает.



- Это проблема психологии игроков или ошибки?



- Ошибся конкретный игрок. В одном моменте один, в другом другой игрок. Команда играла хорошо.



- Почему без ударов во втором тайме?



- Результат давит, психологию никто не отменял. 2:0 ведем, начали удерживать счет, вместо того чтобы еще забить. Другая команда тоже играет. Другая команда, на всякий случай, "Краснодар". Но то, что "Краснодар" радуется ничьей с нами, меня это радует.