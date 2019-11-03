Президент ереванского "Пюника" Артур Согомонян рассказал о функциях российского специалиста Александра Тарханова в должности вице-президента клуба.
"Александр Тарханов будет курировать вопросы, связанные со спортивной частью, не с административной. Те самые вопросы, в которых он эксперт: наша детская академия, первая и вторая команды. Он мне во всём очень помогает, и мы планируем с ним продолжить дружить и вести долгосрочное сотрудничество", - цитирует Согомоняна "Чемпионат".
Президент "Пюника" рассказал, чем будет заниматься Тарханов на новой должности
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