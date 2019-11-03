Попов: "Краснодару" повезло в конце. Они "отскочили"

Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Ивелин Попов после игры с "Краснодаром" прокомментировал упущенную победу своей команды.



– Ивелин, что случилось в концовке встречи? Почему упустили победу?

– Что случилось? Точного объяснения нет, но очень больно пропустить за 2 минуты 2 мяча. Я думаю, первый тайм был для нас близок к идеальному: у "Краснодара" ни одного момента не было. Просто во второй половине встречи опустились ниже и пропустили.



– Можно сказать, что "Краснодар" "отскочил"? Или все-таки соперник доиграл матч, а вы все-таки нет?

– Если сравнивать клубы, "Краснодар" с "Ростовом", сравнивать их бюджет, то разница будет большой. Но я думаю, что в конце им повезло и они "отскочили".



– Валерий Георгиевич Карпин на последних минутах сорвал и бросил с себя куртку, активно жестикулировал, ругался. Видимо, он тогда уже понимал, что будет дальше? Что он говорил футболистам?

– Наверное, видел, что команда делала что-то не так. Кричал, чтобы нападающий опускался ближе к опорной зоне в защите, чтобы мячи отбирали. Тяжело говорить после такой игры, когда пропускаешь подобные мячи в конце.



– "Ростов" здорово сыграл против "Сочи" в похожей манере, и сегодня хорошо начал: прессинг, активные передвижения, контратаки. Установка была на то, чтобы забрать у "Краснодара" мяч?

– Если смотрите наши игры в целом, то за 15 туров, что прошли, мы в целом хорошо выступаем. Мы играли так 14 игр до этого. Может, за исключением игры с "Зенитом", что мы провалили. Я думаю, "Ростов" в целом выглядит по игре очень здорово.



– Может, глупо сравнивать после последних результатов, но все же: "Зенит" или "Краснодар" сегодня более грозный противник?

– По счету – "Зенит". По игре... Я думаю, мы сегодня выиграли 80 минут и были лучше, кроме последних 10 минут.



Источник: www.rusfootball.info