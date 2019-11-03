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Колосков: нет никаких оснований считать судейство удовлетворительным

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о судействе в российском чемпионате.

"Мое мнение полностью совпадает с мнением большинства тренеров и руководителей клубов. Они все в один голос говорят о плохом судействе. В начале сезона об этом открыто говорили на исполкоме РФС. После — были жесткие претензии к Егорову. Потом, правда, никаких скандалов не было. И вот вчера — опять. Нет никаких оснований считать судейство удовлетворительным.

Какой выход? Про идею приглашения иностранных арбитров нужно забыть, как о кошмарном сне. У нас достаточно и так людей, которые получают зарплату, ничего не давая взамен. Ясно, что нужно принимать какие-то меры. Думаю, с этим должны разобраться в РФС", - цитирует Колоскова Sport24.ru.


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Теги: Колосков
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