Бывший футболист ЦСКА и "Зенита" Роман Широков прокомментировал матч между московской и петербургской командами.
"Закономерен ли гол Влашича? Как он может быть закономерным, если "Зенит" атаковал на протяжении процентов восьмидесяти игрового времени? ЦСКА, конечно, тоже переходил на чужую половину, однако ничего серьезного не создавал. Гол же в какой-то степени нелепым получился. Два защитника "Зенита" на мяче, друг другу уступили… Пожалуй, это больше ошибка Караваева, чем Ракицкого. Последний выбивал мяч. Но в итоге друг на друга понадеялись, а Влашич здорово сориентировался. И ударил классно. К Кержакову в этом эпизоде вопросов нет.
Я бы не сказал, что удаление Бийола — это было так уж хорошо для "Зенита". ЦСКА опустился чуть ниже, стал еще больше игроков держать в обороне. При равных составах армейцы чаще выбегали в атаки, а "Зенит" мог сыграть на перехвате.
Если придерживаться буквы правил — это чистое удаление. Я тут, правда, уже прочитал фантастический довод в пользу того, что удалять Бийола не надо было. Мол, он игрока "Зенита" не видел, играл по мячу, подумаешь, дал по лицу сопернику — ничего страшного. Конечно, ничего, кроме опасной игры, которая карается желтой карточкой. Если бы она оказалась у Бийола не второй, по поводу "горчичника" никто даже слова не сказал бы. Уверен на миллион процентов. Но если она вторая желтая, что же ее не показывать и не удалять игрока? Считаю, чистая карточка, которая в итоге привела к удалению.
Стычки во время матча? Самая эпическая — это Обляков — Дзюба. (Улыбается.) Весовые категории, правда, были несколько разными, но Обляков не стушевался. (Смеется.) Но это, может, как в хоккее было, где специально затевают драку, чтобы встряхнуть собственную команду. Обляков же показал, мол, сдаваться не собираемся, даже если на нас такие мощные ребята наступают", - цитирует Широкова Sport24.ru.
Широков: как гол Влашича может быть закономерным, если "Зенит" атаковал 80% времени?
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