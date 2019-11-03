Селюк: завидуйте "Сочи", что они приобрели самого талантливого игрока из Армении

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Пюника» Эрика Варданяна, рассказал о переходе 21-летнего футболиста в «Сочи».
«На сегодняшний день Варданян является самым талантливым молодым футболистом из Армении. Он выступает на позиции атакующего полузащитника.
У Эрика было много предложений. Все знают об интересе к нему в том числе со стороны «Локомотива», о чем говорили, в частности, гендиректор московского клуба Василий Кикнадзе и тренировавший «Пюник» Александр Тарханов. Кстати, Тарханов рассказывал о Варданяне «Уралу», который тоже был заинтересован в этом игроке. Также были предложения из Чехии.
Однако лучшее предложение сделал «Сочи», который был конкретен и четок в своих желаниях. Сразу скажу, что «Сочи» приобрел Эрика за гораздо меньшие деньги по сравнению с теми, за которые его хотел купить «Локомотив».
Для тех российских болельщиков, кто не в курсе, хотелось бы сообщить, что Эрик с 11 до 16 лет воспитывался в академии «Барселоны». Причем не в фейковой московской академии, а в самом клубе. Футболист, прошедший 5 лет обучения в «Барселоне», как минимум очень неплохо умеет играть в футбол.
Возможно, уже в ближайшее время он не будет считаться в России легионером в связи со снятием лимита для спортсменов из ЕАЭС, что должно было случиться давным-давно после решения суда по этому вопросу. Хотя Эрик — очень талантливый парень, который, я уверен, выиграет конкуренцию за право играть в основном составе, даже если будет считаться легионером.
Также надеюсь, что с переходом Варданяна вся армянская диаспора, в том числе комментатор Нобель Арустамян, будет болеть за «Сочи» и за Эрика в частности.
Возможно, диванные эксперты сейчас вспрыгнут и начнут выражать свое недовольство. Но поверьте мне: Эрик на 100% будет выглядеть гораздо лучше и качественнее многих паспортистов, а также некоторых легионеров за огромные деньги. Смотрите и завидуйте «Сочи», что они приобрели этого талантливого футболиста», — цитирует Селюка Sport24 .
Селюк: завидуйте "Сочи", что они приобрели самого талантливого игрока из Армении
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»