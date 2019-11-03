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Селюк: завидуйте "Сочи", что они приобрели самого талантливого игрока из Армении

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Пюника» Эрика Варданяна, рассказал о переходе 21-летнего футболиста в «Сочи».

«На сегодняшний день Варданян является самым талантливым молодым футболистом из Армении. Он выступает на позиции атакующего полузащитника.

У Эрика было много предложений. Все знают об интересе к нему в том числе со стороны «Локомотива», о чем говорили, в частности, гендиректор московского клуба Василий Кикнадзе и тренировавший «Пюник» Александр Тарханов. Кстати, Тарханов рассказывал о Варданяне «Уралу», который тоже был заинтересован в этом игроке. Также были предложения из Чехии.

Однако лучшее предложение сделал «Сочи», который был конкретен и четок в своих желаниях. Сразу скажу, что «Сочи» приобрел Эрика за гораздо меньшие деньги по сравнению с теми, за которые его хотел купить «Локомотив».

Для тех российских болельщиков, кто не в курсе, хотелось бы сообщить, что Эрик с 11 до 16 лет воспитывался в академии «Барселоны». Причем не в фейковой московской академии, а в самом клубе. Футболист, прошедший 5 лет обучения в «Барселоне», как минимум очень неплохо умеет играть в футбол.

Возможно, уже в ближайшее время он не будет считаться в России легионером в связи со снятием лимита для спортсменов из ЕАЭС, что должно было случиться давным-давно после решения суда по этому вопросу. Хотя Эрик — очень талантливый парень, который, я уверен, выиграет конкуренцию за право играть в основном составе, даже если будет считаться легионером.

Также надеюсь, что с переходом Варданяна вся армянская диаспора, в том числе комментатор Нобель Арустамян, будет болеть за «Сочи» и за Эрика в частности.

Возможно, диванные эксперты сейчас вспрыгнут и начнут выражать свое недовольство. Но поверьте мне: Эрик на 100% будет выглядеть гораздо лучше и качественнее многих паспортистов, а также некоторых легионеров за огромные деньги. Смотрите и завидуйте «Сочи», что они приобрели этого талантливого футболиста», — цитирует Селюка Sport24 .


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Теги: Селюк Сочи Пюник Варданян Локомотив
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