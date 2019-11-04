"Урал" - "Оренбург": в нападении команд сыграют Погребняк и Фамейе

Стали известны составы, в которых "Урал" и "Оренбург" начнут матч 15 тура российской Премьер-лиге, который состоится на "Екатеринбург Арене".

Фото: ФК "Урал"