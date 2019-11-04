"Урал" - "Оренбург": в нападении команд сыграют Погребняк и Фамейе

Стали известны составы, в которых "Урал" и "Оренбург" начнут матч 15 тура российской Премьер-лиге, который состоится на "Екатеринбург Арене".
Обращает на себя внимание решение Дмитрия Парфёнова выставить с первых минут нападающего Павла Погребняка, всего дважды выходившего в стартовом составе в матчах текущего сезона РПЛ. Владимир Федотов также определил в старт нападающего, редко выходящего в основе, - Джоэля Фамейе. Ганец заменяет дисквалифицированного Джордже Деспотовича."Урал"
: Годзюр - Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов - Бавин, Августиняк - Димитров, Бикфалви, Эль-Кабир - Погребняк.В запасе
: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Магомадов, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Кухарчик, Панюков, Ильин, Юсупов."Оренбург"
: Климович - Малых, Аюпов, Радакович, Терехов, Зотов - Мишкич, Алвеш - Черных, Рогич - Фамейе.В запасе
: Довбня, Сиваков, Шахов, Козлов, Липовой, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Чуканов, Галаджан.