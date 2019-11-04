На матче "Крылья Советов" - "Рубин" будет разыгран автомобиль

Для участия в конкурсе нужно будет купить клубную атрибутику "Крыльев" минимум на 500 рублей.

Фото: ФК "Крылья Советов"

Сегодня, в рамках 15-го тура РПЛ "Крылья Советов" примут казанский "Рубин". Эта игра начнётся на "Самара Арене" в 16:30 мск. Матчу будет предшествовать шоу-программа, подготовленная организаторами. Она будет посвящена Дню народного единства.



Проход на стадион будет открыт за 1,5 часа до игры. Будут работать точки по нанесению аквагрима, а также матчевые фотозоны. Развлекать болельщиков будут аниматоры – ходулисты и велосипедисты.



Также будет работать полевая кухня, для болельщиков выступит духовой инструментальный оркестр, для всех будет желающих доступна мини-футбольная площадка. Рядом с точками питания детям раздадут сахарную вату.



Команды на поле выведут воспитанники "КС-ЦПФ" в футболках с изображением российского триколора. Также в честь Дня народного единства на 19 и 29 минутах матчах пройдет флэшмоб на трибунах – болельщикам раздадут флажки, которые необходимо будет поднять.



Главная изюминка развлекательной программы – розыгрыш автомобиля "Лада Веста" среди болельщиков. Он состоится в перерыве матча. А до начала поединка можно будет успеть принять участие в акции – для этого нужно приобрести клубную атрибутику в точках продаж на сумму 500 рублей и выше (купон за каждые 500 рублей в чеке). В розыгрыше, который определит счастливого обладателя новой "Лады Весты", примут участие все дубликаты купонов.