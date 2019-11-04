Годзюр организовал главный вратарский фейл первого круга. Из-за него "Урал" проиграл

Вратарь Екатеринбурга отлично провёл игру на Кубок, вытащил своих в серии пенальти, но сил на чемпионат у Годзюра, видимо, не оставалось

Фото: twitter.com/FCURAL