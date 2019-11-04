Годзюр организовал главный вратарский фейл первого круга. Из-за него "Урал" проиграл

Чемпионат России, 15 тур
"Урал" - "Оренбург" 1:2
Голы: Фамейе, 4, Алвеш, 45+1, Бикфалви, 64
"Урал" - "Оренбург" 1:2
Голы: Фамейе, 4, Алвеш, 45+1, Бикфалви, 64
"Урал": Годзюр - Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов (Панюков, 83) - Бавин (Егорычев, 63), Августиняк - Димитров (Ильин, 57), Бикфалви, Эль-Кабир - Погребняк.
"Оренбург": Климович - Малых, Аюпов, Радакович, Терехов, Зотов - Мишкич, Алвеш - Черных (Кулишев, 73), Рогич - Фамейе (Афонин, 90+2).
Предупреждения: Аюпов, 7, Ароян, 56, Эль-Кабир, 83.
- После южного дерби, но перед волжским проводилось первым матчем в праздник народного единства дерби уральское. "Оренбург" топтался на границе зоны стыков, а "Урал" шёл сразу за лидирующей группой, но разница между командами была всего в три очка. Оба соперника провели на неделе тяжелейшие матчи Кубка. В этом плане перестарался Екатеринбург, который не только сыграл с "Арсеналом" дополнительное время, но и бил пенальти.
- "Оренбург", исторически плохо игравший с "Уралом" (1 победа за 19 матчей), вышел вперед почти мгновенно - всё благодаря центральному защитнику Денису Полякову, прозевавшему рывок Джоэла Фамейе. Последний легко выскочил 1 на 1 с Годзюром и открыл счёт. Сравнять "Урал" мог достаточно быстро, но моменты на старте встречи упорно портил Павел Погребняк.
- После забитого мяча "Оренбург" откатился назад на целый тайм. Гости действовали сугубо от обороны (процент владения команды Федотова до перерыва опустился ниже 30 процентов) и ходили вперёд, только если удавалось застать "Урал" врасплох. Если бы не вратарь Климович, тащивший своих после роковой ошибки в Кубке, такие методы точно бы не работали.
- Но голкипер справлялся даже с неплохими (такие бывали) выстрелами от Погребняка. А в самом конце тайма "Урал" пропустил второй (очень глупый) гол - Ярослав Годзюр сделал заявку на главный фейл всего первого круга. Видимо, вся удачливость кончилась в кубковой дуэли с "Арсеналом", когда вратарь принёс "Уралу" победу в серии пенальти. Так получилось, "Оренбург" в первом тайме дважды пробил в створ - и дважды забил.
- Весь второй тайм "Урал" продолжал осаду. Правда, с ударами в створ всё стало ещё хуже. "Оренбург" не очень-то и старался предложить что-нибудь новое даже после того, как пропустил - Эрик Бикфалви отыграл один мяч. В итоге это принесло результат - Екатеринбург бился головой о стену (защитников "Оренбурга"), но так и не смог выжать из себя ещё один мяч и повторить вчерашний подвиг "Краснодара".
- "Оренбург" вернулся на тропу побед - благодаря успеху (а в гостях ему ранее не удавалось выиграть у соседей) команда Федотова обогнала "Урал" в таблице по дополнительным показателям. Проваленный старт уже практически забылся: "Оренбург" справился с колоссальными кадровыми потерями.
- Ну а лучший игрок матча, конечно, Алвеш - на его счету голевая передача и победный гол.