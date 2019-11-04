Дзюба поздравил болельщиков с Днем народного единства Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба опубликовал поздравление болельщикам с Днем народного единства. View this post on Instagram С Днём народного единства! Дорогие мои, всего вам самого хорошего ?? A post shared by Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) on Nov 4, 2019 at 3:40am PST "С Днем народного единства! Дорогие мои, всего вам самого хорошего", — написал футболист в инстаграме.День народного единства — российский государственный праздник, который отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 16:08 Опубликовал: Евгений Михайлов Теги: Дзюба Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 20 1 2 3 4 5