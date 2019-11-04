Матч против "Арсенала" станет 100-м для "Спартака" на "Открытие Арене"

4 ноября в Москве на стадионе "Открытие Арена" состоится матч 15-го тура российской Премьер-лиги между "Спартаком" и "Арсеналом". Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

? Юбилейный матч на «Открытие Арене»!



? Время летит очень быстро! Казалось, совсем недавно мы праздновали открытие новой арены, а уже сегодня «Спартак» проведёт свой сотый матч на родном стадионе!#Спартак #ОткрытиеАрена #силавединстве #СпартакАрсенал #ВпередСпартак pic.twitter.com/GOdVJb0gCW — Открытие Арена (@otkritiearena) November 4, 2019

Данная игра станет юбилейной, 100-й, для "Спартака" на "Открытие Арене", о чем сообщает пресс-служба стадиона."Открытие Арена" была открыта 5 сентября 2014 года матчем "Спартака" с сербской "Црвеной Звездой" (1:1). Стадион вмещает 45?360 зрителей и является вторым по вместимости футбольным стадионом в Москве после "Лужников".