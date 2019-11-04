"Крылья Советов" — "Рубин": на матче подрались фанаты команд

На матче 15-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и "Рубином", который проходит в Самаре, произошла драка фанатов, передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.



Небольшая группа казанских болельщиков побежала к середине стадиона, после чего им навстречу выдвинулись самарские фанаты. К месту драки были стянуты силы правоохранительных органов, о задержанных на данный момент информации нет.