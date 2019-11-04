«Арсенал» вышел вперёд в матче со «Спартаком». Онлайн

В 15-м туре РПЛ «Спартак» будет принимать тульский «Арсенал». Rusfootball.info проведёт онлайн матча.

Фото - "Российская газета"

36? С позиционной атакой у красно-белых проблемы. Не хватает остроты...#СпартакАрсенал – 0:1 pic.twitter.com/RRvHOYflH5 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 4, 2019

? Евгений Луценко откликнулся на навес Комбарова и открыл счёт в матче.



? #СпартакАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/yH9Ux8Qm1r

? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/rLAu28Vvp8 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 4, 2019

Ilya Kutepov on the match program poster today. #СпартакАрсенал pic.twitter.com/HxCIn2lBYR — Russian Football News (@RusFootballNews) November 4, 2019

Ок, пресс-служба «Спартака» признала очевидную вещь. Главный вопрос – что делать-то теперь будем и как это исправлять?Разладилась игра у «Спартака». В последние минуты мяч совсем не держится у москвичей. «Арсенал» прям заметно прибавил, контролирует мяч, заставляет соперника много бегать.Луценко вполне мог получить сейчас красную карточку! Прямой ногой пошёл в Айртона! Напомнила эта ситуация ту, которая была у Маркуса Берга с удалением. Очень грубо.Что-то как-то активность «Спартака» после пропущенного мяча быстро куда-то улетучилась. Только было прижал «Спартак» соперника к воротам, а теперь снова в центре поля мяч.А это было очень опасно! Айртон принимал мяч почти на линии вратарской, голкипер «Арсенала» выскочил из ворот и Айртон в таком ударе в падении пробил во вратаря!«Спартак» после пропущенного мяча заиграл смелее и настойчивее. Уже и Джикия в атаку сбегал, заработал штрафной, не слишком удачно распорядились стандартом хозяева.Чудовищно сыграл «Спартак» в обороне в этом эпизоде. Удивительно, как москвичи оставили без присмотра Луценко. Его просто оставили в одиночестве и всё. Как форвард может оставаться один у линии вратарской? Непонятно.Тут экспертное мнение подъехало по поводу дресс-кода Тедеско.Первый довольно опасный момент. Ларссон получил мяч у 11-метровой отметки, развернулся и пробил, блокируют гости.«Арсенал» разыграл первый угловой в матче, не слишком удачно. Но следом Чаушич ещё простреливал, Максименко отбил мяч.Пока без ударов проходит начало встречи. Много перемещений у «Спартака», но ничего опасного не было. «Арсенал» сейчас отошёл в оборону.«Арсенал» пока довольно высоко прессингует. Не прижимаются к воротам туляки. Пока без моментов.Таким был выход игроков на поле.Голкипер ХК «Спартак» Юлиус Гудачек нанёс первый символический удар по мячу. Любопытно!Очень высокая плотность в турнирной таблице РПЛ. Поражение в домашнем матче может больно ударить по москвичам, но, как уже говорилось, обеим командам некуда отступать. Сегодня матч обещает быть безумно интересным.У «Спартака» сегодня юбилейный матч на «Открытие Арене». Он станет 100-м для московского клуба.На официальной программке «Спартака» сегодня масочный герой Илья Кутепов. Защитник «Спартака» продолжает играть в защитной маске.Очки очень нужны и «Арсеналу». Тульский клуб, дебютировавший в еврокубках в нынешнем сезоне, неудачно проводит первый круг. Сейчас «Арсенал» находится на 12-м месте в 2 очках от зоны вылета. Но в случае победы «Арсенал» может подняться аж на шестое место. Такая вот плотность у нас в чемпионате.«Спартак» при Доменико Тедеско сыграл вничью с «Рубином» (0:0), обыграл «Ростов» в Кубке России (2:1) и разгромил «Локомотив» в РПЛ (3:0). Сегодняшний матч очень важен, победа явно превратит Тедеско в настоящего героя красно-белых.Так сегодняшний матч представляет «Спартака».Без Ларссона «Спартак» Тедеско невозможно представить, поэтому ничего удивительного в этом нет. Среди игроков стартового состава отметим Мирзова, который сыграет против бывшего клуба, Мельгарехо и Жано, которые нечасто появляются с первых минут.У «Арсенала» в запасе сегодня остаются сразу два Кангвы – Кингз и Эванс. Любопытно.Известны стартовые составы. Они выглядят следующим образом:Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Ананидзе, Мирзов, Зобнин, Мельгарехо, Тиль, Ларссон.Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гулиев, Игнатов, Умяров, Крал, Понсе.Шамов, Комбаров, Григалава, Денисов, Беляев, Бауэр, Ткачёв, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Горбатенко, Пантелеев, Кангва, Аджоев, Кангва.Сегодня в Москве «Спартак» проведёт очередной матч в рамках РПЛ. В 15-м туре москвичи сыграют с тульским «Арсеналом».