«Арсенал» вышел вперёд в матче со «Спартаком». Онлайн

36? С позиционной атакой у красно-белых проблемы. Не хватает остроты...#СпартакАрсенал – 0:1 pic.twitter.com/RRvHOYflH5— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 4, 2019
34’. Разладилась игра у «Спартака». В последние минуты мяч совсем не держится у москвичей. «Арсенал» прям заметно прибавил, контролирует мяч, заставляет соперника много бегать.
30'. Луценко вполне мог получить сейчас красную карточку! Прямой ногой пошёл в Айртона! Напомнила эта ситуация ту, которая была у Маркуса Берга с удалением. Очень грубо.
27’. Что-то как-то активность «Спартака» после пропущенного мяча быстро куда-то улетучилась. Только было прижал «Спартак» соперника к воротам, а теперь снова в центре поля мяч.
24’. А это было очень опасно! Айртон принимал мяч почти на линии вратарской, голкипер «Арсенала» выскочил из ворот и Айртон в таком ударе в падении пробил во вратаря!
22’. «Спартак» после пропущенного мяча заиграл смелее и настойчивее. Уже и Джикия в атаку сбегал, заработал штрафной, не слишком удачно распорядились стандартом хозяева.
19’. Чудовищно сыграл «Спартак» в обороне в этом эпизоде. Удивительно, как москвичи оставили без присмотра Луценко. Его просто оставили в одиночестве и всё. Как форвард может оставаться один у линии вратарской? Непонятно.
15’. «АРСЕНАЛ»! Открывает счёт в матче! Кирилл Комбаров классно навесил, а дальше уже из под Мельгарехо головой точно бьёт в дальний угол Луценко. Как же его упустили! 0:1!
? Евгений Луценко откликнулся на навес Комбарова и открыл счёт в матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 4, 2019
? #СпартакАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/rLAu28Vvp8
15'. Тут экспертное мнение подъехало по поводу дресс-кода Тедеско.
У Тедеско кеды ?? #СпартакАрсенал pic.twitter.com/yvhxnRS4dQ— Оля Гурьянова (@fabulari) November 4, 2019
13’. Первый довольно опасный момент. Ларссон получил мяч у 11-метровой отметки, развернулся и пробил, блокируют гости.
11’. «Арсенал» разыграл первый угловой в матче, не слишком удачно. Но следом Чаушич ещё простреливал, Максименко отбил мяч.
7’. Пока без ударов проходит начало встречи. Много перемещений у «Спартака», но ничего опасного не было. «Арсенал» сейчас отошёл в оборону.
3’. «Арсенал» пока довольно высоко прессингует. Не прижимаются к воротам туляки. Пока без моментов.
3'. Таким был выход игроков на поле.
Вышли! Готовы ??? #СпартакАрсенал #ВперёдСпартак pic.twitter.com/C1nQILQ6rb— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 4, 2019
1'. Матч начался! Поехали!
19:02. Голкипер ХК «Спартак» Юлиус Гудачек нанёс первый символический удар по мячу. Любопытно!
18:57. Очень высокая плотность в турнирной таблице РПЛ. Поражение в домашнем матче может больно ударить по москвичам, но, как уже говорилось, обеим командам некуда отступать. Сегодня матч обещает быть безумно интересным.
18:50. У «Спартака» сегодня юбилейный матч на «Открытие Арене». Он станет 100-м для московского клуба.
18:45. На официальной программке «Спартака» сегодня масочный герой Илья Кутепов. Защитник «Спартака» продолжает играть в защитной маске.
Ilya Kutepov on the match program poster today. #СпартакАрсенал pic.twitter.com/HxCIn2lBYR— Russian Football News (@RusFootballNews) November 4, 2019
18:42. Очки очень нужны и «Арсеналу». Тульский клуб, дебютировавший в еврокубках в нынешнем сезоне, неудачно проводит первый круг. Сейчас «Арсенал» находится на 12-м месте в 2 очках от зоны вылета. Но в случае победы «Арсенал» может подняться аж на шестое место. Такая вот плотность у нас в чемпионате.
18:34. «Спартак» при Доменико Тедеско сыграл вничью с «Рубином» (0:0), обыграл «Ростов» в Кубке России (2:1) и разгромил «Локомотив» в РПЛ (3:0). Сегодняшний матч очень важен, победа явно превратит Тедеско в настоящего героя красно-белых.
18:26. Так сегодняшний матч представляет «Спартака».
?#MATCHDAY?— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 4, 2019
? #СпартакАрсенал
? Российская Премьер-Лига
? 19:00 (мск)
? +8
? @otkritiearena
? https://t.co/NQU2nXkCgM
? Тифлокомментарий
? Алексей Золин
? Winline
? Интернет-магазин: https://t.co/0FjMTYlIlA
? Билеты: https://t.co/OLUfJTWJ77#Спартак #силавединстве pic.twitter.com/z0rxJrWDc3
18:20. Без Ларссона «Спартак» Тедеско невозможно представить, поэтому ничего удивительного в этом нет. Среди игроков стартового состава отметим Мирзова, который сыграет против бывшего клуба, Мельгарехо и Жано, которые нечасто появляются с первых минут.
У «Арсенала» в запасе сегодня остаются сразу два Кангвы – Кингз и Эванс. Любопытно.
18:10. Известны стартовые составы. Они выглядят следующим образом:
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Ананидзе, Мирзов, Зобнин, Мельгарехо, Тиль, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гулиев, Игнатов, Умяров, Крал, Понсе.
«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Григалава, Денисов, Беляев, Бауэр, Ткачёв, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Горбатенко, Пантелеев, Кангва, Аджоев, Кангва.
18:01. Сегодня в Москве «Спартак» проведёт очередной матч в рамках РПЛ. В 15-м туре москвичи сыграют с тульским «Арсеналом».