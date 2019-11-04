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«Арсенал» вышел вперёд в матче со «Спартаком». Онлайн

В 15-м туре РПЛ «Спартак» будет принимать тульский «Арсенал». Rusfootball.info проведёт онлайн матча.
Фото - "Российская газета"
38'. Ок, пресс-служба «Спартака» признала очевидную вещь. Главный вопрос – что делать-то теперь будем и как это исправлять?



34’. Разладилась игра у «Спартака». В последние минуты мяч совсем не держится у москвичей. «Арсенал» прям заметно прибавил, контролирует мяч, заставляет соперника много бегать.

30'. Луценко вполне мог получить сейчас красную карточку! Прямой ногой пошёл в Айртона! Напомнила эта ситуация ту, которая была у Маркуса Берга с удалением. Очень грубо.

27’. Что-то как-то активность «Спартака» после пропущенного мяча быстро куда-то улетучилась. Только было прижал «Спартак» соперника к воротам, а теперь снова в центре поля мяч.

24’. А это было очень опасно! Айртон принимал мяч почти на линии вратарской, голкипер «Арсенала» выскочил из ворот и Айртон в таком ударе в падении пробил во вратаря!

22’. «Спартак» после пропущенного мяча заиграл смелее и настойчивее. Уже и Джикия в атаку сбегал, заработал штрафной, не слишком удачно распорядились стандартом хозяева.

19’. Чудовищно сыграл «Спартак» в обороне в этом эпизоде. Удивительно, как москвичи оставили без присмотра Луценко. Его просто оставили в одиночестве и всё. Как форвард может оставаться один у линии вратарской? Непонятно.

15’. «АРСЕНАЛ»! Открывает счёт в матче! Кирилл Комбаров классно навесил, а дальше уже из под Мельгарехо головой точно бьёт в дальний угол Луценко. Как же его упустили! 0:1!


15'. Тут экспертное мнение подъехало по поводу дресс-кода Тедеско.



13’. Первый довольно опасный момент. Ларссон получил мяч у 11-метровой отметки, развернулся и пробил, блокируют гости.

11’. «Арсенал» разыграл первый угловой в матче, не слишком удачно. Но следом Чаушич ещё простреливал, Максименко отбил мяч.

7’. Пока без ударов проходит начало встречи. Много перемещений у «Спартака», но ничего опасного не было. «Арсенал» сейчас отошёл в оборону.

3’. «Арсенал» пока довольно высоко прессингует. Не прижимаются к воротам туляки. Пока без моментов.

3'. Таким был выход игроков на поле.



1'. Матч начался! Поехали!

19:02. Голкипер ХК «Спартак» Юлиус Гудачек нанёс первый символический удар по мячу. Любопытно!

18:57. Очень высокая плотность в турнирной таблице РПЛ. Поражение в домашнем матче может больно ударить по москвичам, но, как уже говорилось, обеим командам некуда отступать. Сегодня матч обещает быть безумно интересным.

18:50. У «Спартака» сегодня юбилейный матч на «Открытие Арене». Он станет 100-м для московского клуба.

18:45. На официальной программке «Спартака» сегодня масочный герой Илья Кутепов. Защитник «Спартака» продолжает играть в защитной маске.



18:42. Очки очень нужны и «Арсеналу». Тульский клуб, дебютировавший в еврокубках в нынешнем сезоне, неудачно проводит первый круг. Сейчас «Арсенал» находится на 12-м месте в 2 очках от зоны вылета. Но в случае победы «Арсенал» может подняться аж на шестое место. Такая вот плотность у нас в чемпионате.

18:34. «Спартак» при Доменико Тедеско сыграл вничью с «Рубином» (0:0), обыграл «Ростов» в Кубке России (2:1) и разгромил «Локомотив» в РПЛ (3:0). Сегодняшний матч очень важен, победа явно превратит Тедеско в настоящего героя красно-белых.

18:26. Так сегодняшний матч представляет «Спартака».



18:20. Без Ларссона «Спартак» Тедеско невозможно представить, поэтому ничего удивительного в этом нет. Среди игроков стартового состава отметим Мирзова, который сыграет против бывшего клуба, Мельгарехо и Жано, которые нечасто появляются с первых минут.

У «Арсенала» в запасе сегодня остаются сразу два Кангвы – Кингз и Эванс. Любопытно.

18:10. Известны стартовые составы. Они выглядят следующим образом:

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Ананидзе, Мирзов, Зобнин, Мельгарехо, Тиль, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гулиев, Игнатов, Умяров, Крал, Понсе.

«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Григалава, Денисов, Беляев, Бауэр, Ткачёв, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Горбатенко, Пантелеев, Кангва, Аджоев, Кангва.


18:01. Сегодня в Москве «Спартак» проведёт очередной матч в рамках РПЛ. В 15-м туре москвичи сыграют с тульским «Арсеналом».


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Теги: Спартак Арсенал
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