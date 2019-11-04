"Крылья Советов" и "Рубин" сыграли вничью

Чемпионат России
15 тур
"Крылья Советов" – "Рубин" – 0:0
15 тур
"Крылья Советов" – "Рубин" – 0:0
"Крылья Советов": Рыжиков, Комбаров (Гынсарь, 73), Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский (Радонич, 78), Канунников, Соболев.
"Рубин": Дюпин, Денисов, Сорокин, Поярков, Уремович, Ташаев (Кварацхелия, 83), Подберезкин (Могилевец, 71), Коновалов, Зуев, Давиташвили (Марков, 89), Кьяртанссон.
Предупреждения: Поярков, 8, Чернов, 18, Коновалов, 47, Тимофеев, 90+4, Кварацхелия, 90+4