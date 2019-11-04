"Крылья Советов" и "Рубин" сыграли вничью

В Самаре завершился очередной матч 15-го тура РПЛ. "Крылья Советов" и "Рубин" не отметились забитыми мячами, встреча завершилась со счетом 0:0. Хозяева после этого матча набрали 18 очков и сравнялись по этому показателю с "Оренбургом", "Уралом" и "Спартаком". В активе "Рубина" теперь 17 баллов.