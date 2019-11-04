Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо после ничьей с "Крыльями Советов" (0:0) в матче 15-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.
"Преимущество было у "Рубина", но голов нет. Четыре из пяти последних матчей сыграли 0:0? Моменты у нас есть, это самое главное, а голы придут. В первом тайме у нас было преимущество в середине поля, но во втором "Крылья" перестроились, поэтому нам было тяжелее играть, давление соперника было сильным.
Столкновения на трибунах? Мы этого не замечали. Игра была за очень важные очки, таблица плотная, каждое очко очень важно. Получилась яркая и интересная игра.
"Рубин" забивает меньше всех в чемпионате? Не знаю, как ответить, главное, повторяюсь, то, что создаем моменты. Играем лучше, чем раньше", - передает слова Докампо корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
Докампо: "Рубин" играет лучше, чем раньше. Моменты у нас есть, голы придут
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