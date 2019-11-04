» » Зуев: "Крылья" вообще ничего не придумывали, грузили в штрафную каждый раз

Зуев: "Крылья" вообще ничего не придумывали, грузили в штрафную каждый раз

Полузащитник "Рубина" Александр Зуев признался, что огорчён из-за ничьи с "Крыльями" (0:0)
Фото: ФК "Ростов"
- Первый тайм был лучше? Согласен. Владели преимуществом, моментов было много, но не смогли их реализовать.

Во втором тайме игра выровнялась. Они стали подборы выигрывать, приходилось фолить.

- Может, "Крылья" так мощно начали играть?..

- Они вообще ничего не придумывали, грузили в штрафную каждый раз и подбор.

Угрозы как правило не было, но давление осуществлялось. Если бы мы забирали подборы, было был лучше.

Результат? Обидно из-за него. Моментов больше у нас было, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Зуев Рубин Крылья Советов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Зуев: "Крылья" вообще ничего не придумывали, грузили в штрафную каждый раз
Зиньковский: "Спартак" сейчас непонятно как играет, поэтому "КС" надеются на лучшее
Канунников: в первом тайме "Крылья" даже на ничью не наиграли, потом действовали намного лучше
«Арсенал» вышел вперёд в матче со «Спартаком». Онлайн 1
Соболев: не забиваю? Я спокоен. Мяч сам залетит, когда будет нужно (видео)
Кабутов: игра против "Спартака"? Очки надо набирать всегда
В. Чалов: как говорит Семин, очко - это движение вперед
Докампо: "Рубин" играет лучше, чем раньше. Моменты у нас есть, голы придут
Полуяхтов: вышли, как будто продолжили с "Зенитом". Стеснялись, хотя играли на своём поле
Клопп: мне не понравились слова Гвардиолы о Мане. Он не симулянт
"Урал" остался без очков из-за фейла Годзюра, Дюпин не дал "Рубину" проиграть в Самаре 2
"Крылья Советов" и "Рубин" сыграли вничью 2
"Спартак" — "Арсенал": составы на матч 15-го тура РПЛ 14
"Крылья Советов" — "Рубин": на матче подрались фанаты команд 1
Семак: Лунев присоединился к тем, кто давно не играет. Остальные смогут сыграть с "Лейпцигом"
Дзюба: не думаю, что "Зенит" настолько слабый, что у нас нет шанса в матче с "РБ Лейпциг" 15
Алиев: выступая за "Локомотив", очень хотел вернуться в Киев
Алдонин: Вилков не должен обслуживать центральные матчи тура 1
"Расизм — у Балотелли в голове". Фанат "Вероны" объяснил позицию ультрас 1
Григорян может возглавить сборную Армении или "Пюник" 2
"Тоттенхэм" подаст апелляцию на красную карточку Сона, сломавшего ногу Гомешу 1
Матч против "Арсенала" станет 100-м для "Спартака" на "Открытие Арене" 1
Дзюба поздравил болельщиков с Днем народного единства 14
"Краснодар-2" обыграл "Авангард", одержав первую в сезоне победу на своем поле
"Оренбург" на выезде обыграл "Урал"
Еременко — лучший игрок "Ростова" в октябре 1
ФИФА угрожает "Кардиффу" запретом на трансферы, если клуб не заплатит за переход погибшего Салы
"Крылья Советов" — "Рубин": стали известны стартовые составы команд
"Шальке" стал рекордсменом Бундеслиги по числу игроков, забивавших за клуб
Левандовски необходима операция. Игрок пропустит матчи сборной Польши в отборе Евро-2020
Все новости