- Первый тайм был лучше? Согласен. Владели преимуществом, моментов было много, но не смогли их реализовать.
Во втором тайме игра выровнялась. Они стали подборы выигрывать, приходилось фолить.
- Может, "Крылья" так мощно начали играть?..
- Они вообще ничего не придумывали, грузили в штрафную каждый раз и подбор.
Угрозы как правило не было, но давление осуществлялось. Если бы мы забирали подборы, было был лучше.
Результат? Обидно из-за него. Моментов больше у нас было, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
Зуев: "Крылья" вообще ничего не придумывали, грузили в штрафную каждый раз
Полузащитник "Рубина" Александр Зуев признался, что огорчён из-за ничьи с "Крыльями" (0:0)
Фото: ФК "Ростов"
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