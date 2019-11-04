Зуев: "Крылья" вообще ничего не придумывали, грузили в штрафную каждый раз

Полузащитник "Рубина" Александр Зуев признался, что огорчён из-за ничьи с "Крыльями" (0:0)

Фото: ФК "Ростов"

- Первый тайм был лучше? Согласен. Владели преимуществом, моментов было много, но не смогли их реализовать.



Во втором тайме игра выровнялась. Они стали подборы выигрывать, приходилось фолить.



- Может, "Крылья" так мощно начали играть?..



- Они вообще ничего не придумывали, грузили в штрафную каждый раз и подбор.



Угрозы как правило не было, но давление осуществлялось. Если бы мы забирали подборы, было был лучше.



Результат? Обидно из-за него. Моментов больше у нас было, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.