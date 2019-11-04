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Бакаев: второй тайм "Спартака" понравился, чуть-чуть не повезло

"Первый тайм был сложным, второй понравился, были моменты, чуть-чуть не повезло. Почему не забили? Было много 100-процентных моментов, долго не выходили из штрафной площади Тулы. Надо еще больше выкладываться на тренировках, быть стабильными.

Мирзов? Второй тайм он очень хорошо провел. Опасные моменты появлялись после его действий. Резиуан будет прибавлять и еще принесет много пользы "Спартаку", — сказал Бакаев в эфире "Арена Live" на Youtube-канале "Спартака".


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Теги: Бакаев Спартак Арсенал Тула
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