Шамов: разобрали игру "Спартака", подобрали схему и удачно сыграли

Голкипер "Арсенала" Егор Шамов поделился впечатлениями от матча 15-го тура РПЛ со "Спартаком". Туляки победили в Москве со счетом 1:0, Шамов был признан лучшим игроком матча.



"Это вторая моя игра — и лучший игрок матча. Это хороший результат, не надо останавливаться на этом. Буду работать дальше.



Было ли у меня волнение? Если его нет, то, значит, с головой не в порядке. Конечно, волнения присутствовало. Мы разобрали игру "Спартака", подобрали схему и удачно сыграли. Защитники молодцы, хорошо сыграли", — сказал Шамов в эфире "Матч Премьер".