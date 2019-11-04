Мостовой: Тедеско имеет большой кредит доверия, так что проиграли и проиграли

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал поражение команды от "Арсенала" (0:1) в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги.

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