» » Мостовой: Тедеско имеет большой кредит доверия, так что проиграли и проиграли

Мостовой: Тедеско имеет большой кредит доверия, так что проиграли и проиграли

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал поражение команды от "Арсенала" (0:1) в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги.
Фото: Getty Images
- Об игре:

Немного удивился стартовому составу хозяев поля. Все знали, что Бакаев не сыграет из-за дисквалификации, но я не ожидал увидеть в основе Ананидзе, не ожидал не увидеть в атаке Шюррле и Понсе... поэтому изначально понимал, что "Арсенал" может дать бой такому "Спартаку", и в первом тайме так и получилось. Хоть игра была более-менее равной, именно туляки забили мяч и в целом больше контролировали ход событий, а "Спартак" вообще ничего не показал.

Во втором тайме ситуация изменилась, но я это связываю с тем, что "Арсенал" стал играть куда осторожней, поэтому туляки сели глубже к своим воротам. "Спартак" в таких условиях раскрылся до такой степени, что если бы у гостей было больше попыток в несколько человек убежать в контратаку... могли бы ещё наказать москвичей.

"Спартак" же пытался вскрыть оборону соперника за счёт прострелов и навесов, несколько хороших подходов было. Ну, это логично, учитывая что команда проигрывала в родных стенах. И учитывая всё увиденное, ничейный результат больше бы отразил происходившее в матче. Однако давайте не забывать как "Спартак" сыграл с "Локомотивом": "железнодорожники" в первом тайме должны были как минимум 2 забить, но не смогли, а во втором спартаковцы использовали все свои контратаки и крупно победили. Не смотревший матч задастся вопросом: "Ёлки-палки, это "Спартак" такой сильный или "Локомотив" такой слабый?" Но и в том матче результат не отражает игру.

- О комбинационных атаках "Спартака" во втором тайме, и наработка ли это Тедеско:

Честно говоря, я не заметил чего-то такого особенного у "Спартака". Может, был один подход... "Арсенал" вышел на второй тайм от обороны, а у "красно-белых" вновь на поле вышло 3 центральных защитника. Возможно, дома с туляками можно было сыграть в менее оборонительную схему, с большим акцентом на атаку, дома-то выигрывать нужно в таком матче.

- О работе Тедеско в "Спартаке":

Критически ничего после сегодняшнего вечера воспринимать не нужно. Всё-таки "Спартак" до этого обыграл "Локомотив", да и в Кубке прошёл дальше, правда, обыграв второй состав "Ростова"... немецкий штаб Тедеско имеет большой кредит доверия, так что проиграли и проиграли, работают дальше.

Только жалко, что "Спартак" не воспользовался ситуацией и не приблизился к еврокубковой зоне. Побеждай сегодня - и подходишь на расстояние шести очков от ЦСКА, а это двумя матчами отыгрывается. И "Спартаку" нужно было играть сначала против "Арсенала", а затем с "Крыльями" и "Уралом", и всё это перед выездом к "Зениту". Побеждайте в ближайших матчах и ситуация в таблице станет лучше, но...


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Мостовой Спартак Арсенал Тула Тедеско
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

У Кутепова подозрение на травму мышц задней поверхности бедра
Джикия: пропустили нелепый гол с единственного момента "Арсенала"(видео) 4
Мирзов: как обычно против нас вратари всё вытаскивают (видео) 3
Мостовой: Тедеско имеет большой кредит доверия, так что проиграли и проиграли 1
Шамов: матч против "Спартака" - лучший в моей карьере (видео) 2
Шамов вытащил "Арсенал", атаки "Спартака" хватило на 15 минут. Оценки матча красно-белых с "Арсеналом" 3
Тедеско: "Спартак" не заслужил победу из-за первого тайма 12
Шамов: разобрали игру "Спартака", подобрали схему и удачно сыграли
Бакаев: второй тайм "Спартака" понравился, чуть-чуть не повезло 2
"Локомотив" показал, что осталось за кадром матча с "Уфой"
«Спартак» потерпел первое поражение при Тедеско. Как это было 14
"Спартак" дома проиграл тульскому "Арсеналу" 145
Лаймер: Дзюба — очень мощный игрок. Надеюсь, завтра нейтрализуем его
Нагельсман: "Лейпциг" не будет играть с "Зенитом" 5-4-1 как ЦСКА
Кутепов получил травму в матче с "Арсеналом"
Федотов: "Оренбург" хорошо разобрал "Урал" и не позволил создать стопроцентные моменты
Дюпин: думаю, не за горами тот день, когда я попаду в сборную
Шаронов: комментарий по игре? Нет, он слишком дорогой. Для клуба
Уремович: в "Рубине" никто не может быть доволен при результате 0:0
Зуев: "Крылья" вообще ничего не придумывали, грузили в штрафную каждый раз
Зиньковский: "Спартак" сейчас непонятно как играет, поэтому "КС" надеются на лучшее
Канунников: в первом тайме "Крылья" даже на ничью не наиграли, потом действовали намного лучше
Соболев: не забиваю? Я спокоен. Мяч сам залетит, когда будет нужно (видео)
Кабутов: игра против "Спартака"? Очки надо набирать всегда
В. Чалов: как говорит Семин, очко - это движение вперед 1
Докампо: "Рубин" играет лучше, чем раньше. Моменты у нас есть, голы придут
Полуяхтов: вышли, как будто продолжили с "Зенитом". Стеснялись, хотя играли на своём поле
Клопп: мне не понравились слова Гвардиолы о Мане. Он не симулянт
"Урал" остался без очков из-за фейла Годзюра, Дюпин не дал "Рубину" проиграть в Самаре 2
"Крылья Советов" и "Рубин" сыграли вничью 2
Все новости