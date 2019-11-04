Мостовой: Тедеско имеет большой кредит доверия, так что проиграли и проиграли

- Об игре:
Немного удивился стартовому составу хозяев поля. Все знали, что Бакаев не сыграет из-за дисквалификации, но я не ожидал увидеть в основе Ананидзе, не ожидал не увидеть в атаке Шюррле и Понсе... поэтому изначально понимал, что "Арсенал" может дать бой такому "Спартаку", и в первом тайме так и получилось. Хоть игра была более-менее равной, именно туляки забили мяч и в целом больше контролировали ход событий, а "Спартак" вообще ничего не показал.
Во втором тайме ситуация изменилась, но я это связываю с тем, что "Арсенал" стал играть куда осторожней, поэтому туляки сели глубже к своим воротам. "Спартак" в таких условиях раскрылся до такой степени, что если бы у гостей было больше попыток в несколько человек убежать в контратаку... могли бы ещё наказать москвичей.
"Спартак" же пытался вскрыть оборону соперника за счёт прострелов и навесов, несколько хороших подходов было. Ну, это логично, учитывая что команда проигрывала в родных стенах. И учитывая всё увиденное, ничейный результат больше бы отразил происходившее в матче. Однако давайте не забывать как "Спартак" сыграл с "Локомотивом": "железнодорожники" в первом тайме должны были как минимум 2 забить, но не смогли, а во втором спартаковцы использовали все свои контратаки и крупно победили. Не смотревший матч задастся вопросом: "Ёлки-палки, это "Спартак" такой сильный или "Локомотив" такой слабый?" Но и в том матче результат не отражает игру.
- О комбинационных атаках "Спартака" во втором тайме, и наработка ли это Тедеско:
Честно говоря, я не заметил чего-то такого особенного у "Спартака". Может, был один подход... "Арсенал" вышел на второй тайм от обороны, а у "красно-белых" вновь на поле вышло 3 центральных защитника. Возможно, дома с туляками можно было сыграть в менее оборонительную схему, с большим акцентом на атаку, дома-то выигрывать нужно в таком матче.
- О работе Тедеско в "Спартаке":
Критически ничего после сегодняшнего вечера воспринимать не нужно. Всё-таки "Спартак" до этого обыграл "Локомотив", да и в Кубке прошёл дальше, правда, обыграв второй состав "Ростова"... немецкий штаб Тедеско имеет большой кредит доверия, так что проиграли и проиграли, работают дальше.
Только жалко, что "Спартак" не воспользовался ситуацией и не приблизился к еврокубковой зоне. Побеждай сегодня - и подходишь на расстояние шести очков от ЦСКА, а это двумя матчами отыгрывается. И "Спартаку" нужно было играть сначала против "Арсенала", а затем с "Крыльями" и "Уралом", и всё это перед выездом к "Зениту". Побеждайте в ближайших матчах и ситуация в таблице станет лучше, но...
Мостовой: Тедеско имеет большой кредит доверия, так что проиграли и проиграли
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал поражение команды от "Арсенала" (0:1) в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги.
Фото: Getty Images
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