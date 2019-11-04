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У Кутепова подозрение на травму мышц задней поверхности бедра

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в матче 15-го тура российской Премьер-лиги с тульским "Арсеналом" (0:1), вероятнее всего, повредил мышцы задней поверхности бедра.

Об этом на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. Кутепов вышел на поле в основном составе, а на 45-й минуте был заменен на Наиля Умярова.

"Пока не ясно, что с Кутеповым. Думаю, что есть проблемы с мышцами задней поверхности бедра", — передает слова Тедеско Sport24.

В этом сезоне Кутепов принял участие в 7 матчах РПЛ и получил 3 желтые карточки. Во встрече 10-го тура РПЛ с "Уфой" (0:1), которая прошла 20 сентября, футболист получил перелом носа и последние игры провел в защитной маске.


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Теги: Кутепов Спартак
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