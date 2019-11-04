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Тедеско — о спорах с судьей: возможно, я был не прав. Буду исправляться и работать над собой

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после матча 15-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:1) объяснил, почему эмоциально реагировал на решения судьи. В концовке встречи Тедеско получил желтую карточку — вторую за последние два матча.

"При всем уважении, со скамейки игра видится по-другому, чем с трибуны. Возможно, я был не прав. Это мое мнение и мои эмоции, поэтому я тут в "Спартаке", в клубе, где эмоции бьют через край. Я буду исправляться и работать над собой", — передает слова Тедеско Sport24.


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Теги: Тедеско Спартак Арсенал Тула
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