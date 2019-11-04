Червиченко: Тедеско перед матчем нужно супрастинчик пить

Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Арсенала" (0:1) в 15-м туре Премьер-Лиги. Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью дляпрокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Арсенала" (0:1) в 15-м туре Премьер-Лиги.

Фото: rambler.ru

- Об игре:



За исключением 20 минут после перерыва, когда "Спартак" показал неплохую игру и желание атаковать, всё остальное очень пресно и неинтересно. "Арсенал" забил хороший гол после хорошей комбинации, а дальше задача была удержать счёт, ну или пропустить не больше одного, и туляки с этим блестяще справились. А "красно-белые" больше ничего показать не смогли, и если колкие рывки Ларссона стали неожиданностью для "Локомотива" и "Ростова", то "Арсенал" к этому подготовился. Пару моментов у "Спартака" было, но в отличие от предыдущих игр в этот раз мяч не влетел. И всё, больше ничего хозяева поля в атаке не показали.



Закономерен ли итоговый счёт матча? Мне кажется, ничья была бы справедливее, ведь моменты у "Спартака" были, и хотя бы один из них нужно было использовать. Ну, раз не смогли, значит не смогли.



- О работе Тедеско в "Спартаке":



Я абсолютно не разделяю все эти восторги о главном тренере столичной команды. Тот же матч против "Локомотива" был выигран больше на удаче, а не на классе. "Ростов" вообще играл дублем, а как на поле вышли пару человек основы - играть "Спартак" стал заметно хуже, и закончиться всё могло куда хуже.



А сегодня играли две равные команды, и результат на табло. Не вижу что Тедеско внёс нового, кроме менее активной ротации на подобии того, как это делал Кононов, ну и, конечно, его великолепное сольное выступление на бровке, за которое он получил уже вторую жёлтую в чемпионате. Думаю, перед матчем нужно супрастинчик пить.



- О комбинационных атаках "Спартака" во втором тайме, и наработка ли это Тедеско:



Пока непонятно. Действительно, в каких-то моментах мяч ходил неплохо, но непонятно это стечение обстоятельств или обдуманные действия, потому что ни одного повтора этих атак мы не увидели. Одно дело когда у команды из раза в раз проходят такие атаки, а здесь то тут получилось, то там. Нет единого рисунка, единой системы. Возможно, рано это требовать и мы увидим изменения только после зимнего перерыва. Но сейчас команда не претерпела больших изменений в сравнении с той, что была при Кононове.



- Об игре вратаря "Арсенала" Егора Шамова:



Когда выходишь в первый или во второй раз играть на таком уровне - отсутствует чувство самосохранения, на тебя ничего не давит и ты показываешь всё что умеешь, а дальше твоя хорошая игра может стать залогом неплохой карьере. Шамов и сам спас, где-то в него просто били... но Егор сыграл отлично. Вообще в нашем футболе это и радует, у нас много хороших вратарей. В моё время просто некого было даже купить и поставить в ворота, а сейчас вратарская школа постоянно даёт новые кадры и подпитывает все команды. По сути, если не ошибаюсь, во всех командах РПЛ стоят отечественные голкиперы. Кроме Гильерме, да и он основной вратарь сборной России.