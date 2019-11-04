Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал поражение красно-белых от "Арсенала" (0:1) в 15-м туре РПЛ.
"Поражение от "Арсенала" ничего не значит, потому что еще рано оценивать работу Тедеско. Я считаю, что ему следует позволить работать в хорошей обстановке, а не в такой, в какой была у нас с Массимо. Руководство должно довериться его работе и надеяться, что она принесет благо "Спартаку" и что он добьется успехов", — сказал Рианчо в беседе с Sport24.
Рианчо: Тедеско нужно позволить работать в хорошей обстановке, а не как было у нас с Каррерой
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