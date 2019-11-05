Бывший нападающий "Реала" и сборной Испании Фернандо Морьентес заявил, что готов продолжать тренерскую карьеру, и не исключил возможность работы в России.
Последним клубом, которым руководил Морьентес, была "Фуэнлабрада" в сезоне-2015/16.
"Я с удовольствием рассмотрю интересное предложение от команды, которая ставит перед собой высокие цели.
Готов ли рассмотреть предложения из России? Да, мне было бы интересно поработать за рубежом", — приводят слова Морьентеса "Известия".
Морьентес готов рассмотреть предложения российских клубов
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