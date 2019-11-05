Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско подчеркнул, что на устранение всех проблем команды уйдет немало времени.
— Болельщики говорят, что пришел новый тренер, который в течение одной недели смог поднять "Спартак" и научил игроков играть. Так всегда происходит в "Спартаке", приходит новый тренер, добивается первых побед и сразу становится для всех героем…
— Мы не можем научить команду играть за одну неделю, нам нужно больше времени, мы всегда говорим это. Мы не можем решить все наши проблемы за одну неделю. Мы не можем тренироваться в полной мере из-за перерыва в чемпионате и, конечно, не можем решить проблемы, которые мы видим, прежде всего, в первых таймах. Мы будем решать их шаг за шагом, — сказал Тедеско в интервью Sport24.
Напомним, 34-летний немецкий специалист возглавил "Спартак" в середине октября, сменив на этом посту Олега Кононова. Под руководством Тедеско красно-белые провели 4 матча, в которых 2 раза победили, потерпели 1 поражение и 1 раз сыграли вничью.
Тедеско: мы не можем решить все проблемы "Спартака" за одну неделю
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