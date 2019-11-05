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Арустамян: зимой ЦСКА сделает предложение "Уфе" по Фомину

22-летний хавбек "Уфы" Даниил Фомин уже ближайшей зимой может перейти в московский ЦСКА, сообщает футбольный инсайдер и комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

"В субботу комментировал в Уфе, где хозяева оставили без победы очередного гранда, теперь "Локомотив". Одним из лучших на поле был Даниил Фомин — лучший бомбардир "Уфы" (его гол принес победу над Зенитом) и одно из главных открытий сезона в центре поля.

В прошлом сезоне, окрепнув в "Краснодаре-2", Фомин заявил о себе в "Нижнем Новгороде", с которым едва не поднялся в РПЛ. Права на хавбека все еще принадлежали клубу Сергея Галицкого, но этим летом их полностью выкупила "Уфа" — версии разняться за сколько, от шести до десяти миллионов рублей. Большая редкость: обычно "Краснодар" стремится сохранять молодых игроков, когда отпускает их за практикой (так вышло с Артемом Голубевым, который арендован в ту же "Уфу" на два года). В случае же с Фоминым "Краснодар" рассчитывает в лишь на 20-30 процентов от будущей продажи.

Она может случиться очень скоро. Уже несколько матчей Фомина просматривают скауты и селекционеры ЦСКА. Поговаривают, ближайшей зимой ЦСКА сделает "Уфе" официальное предложение по Даниилу. Виктор Гончаренко пробует разные варианты в центре поля, и усиление ему необходимо. А уж как работать с уфимцами, он знает отлично", - написал Арустамян.


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Теги: Арустамян ЦСКА Фомин УФА
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