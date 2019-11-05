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Тедеско: к игре с "Арсеналом" добавили 4 минуты. Вы серьезно считаете, что этого достаточно?

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги матча с тульским "Арсеналом" в 15-м туре РПЛ. Игра, прошедшая 4 ноября на "Открытие Арене" в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Это первое поражение "Спартака" под руководством Тедеско.

— После матча вы подошли к резервному арбитру и похлопали его по плечу. Что вы сказали ему в тот момент?

— Ничего. Я просто поблагодарил его за игру. Я стараюсь не говорить о судьях. Может быть, я мечтал, чтобы к игре добавили чуть больше, чем четыре минуты. Четыре.

— Четыре было недостаточно?

— Вы серьезно? Вы считаете, что достаточно?

— Хотелось бы услышать ваше мнение.

— Нет, скажите, вы считаете, что четыре добавленные минуты это нормально?

— Думаю, четыре или пять — это нормально.

— Ок. Ок.

— Игроки "Арсенала" постоянно лежали на поле, из-за этого матч разбился на эпизоды.

— Это вопрос или ваше мнение? Вы считаете так, ваш коллега говорит, что четыре минуты было достаточно. Я не знаю, что на это ответить.

— Как бороться с такими эпизодами, чтобы игра не разбивалась?

— Нужно было просто не пропускать первый гол. Решение простое. Оно кажется простым, — сказал Тедеско в интервью Sport24.


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Теги: Тедеско Арсенал Тула Спартак
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