Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги матча с тульским "Арсеналом" в 15-м туре РПЛ. Игра, прошедшая 4 ноября на "Открытие Арене" в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Это первое поражение "Спартака" под руководством Тедеско.
— После матча вы подошли к резервному арбитру и похлопали его по плечу. Что вы сказали ему в тот момент?
— Ничего. Я просто поблагодарил его за игру. Я стараюсь не говорить о судьях. Может быть, я мечтал, чтобы к игре добавили чуть больше, чем четыре минуты. Четыре.
— Четыре было недостаточно?
— Вы серьезно? Вы считаете, что достаточно?
— Хотелось бы услышать ваше мнение.
— Нет, скажите, вы считаете, что четыре добавленные минуты это нормально?
— Думаю, четыре или пять — это нормально.
— Ок. Ок.
— Игроки "Арсенала" постоянно лежали на поле, из-за этого матч разбился на эпизоды.
— Это вопрос или ваше мнение? Вы считаете так, ваш коллега говорит, что четыре минуты было достаточно. Я не знаю, что на это ответить.
— Как бороться с такими эпизодами, чтобы игра не разбивалась?
— Нужно было просто не пропускать первый гол. Решение простое. Оно кажется простым, — сказал Тедеско в интервью Sport24.
Тедеско: к игре с "Арсеналом" добавили 4 минуты. Вы серьезно считаете, что этого достаточно?
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»