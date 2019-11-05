РПЛ проводит проверку по факту драки болельщиков в матче "Крылья Советов" — "Рубин"





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В Самару была направлена комиссия Премьер-Лиги. Об итогах проверки организация сообщит дополнительно.



Напомним, во время игры в Самаре фанаты гостей несколько раз попытались прорваться прямо на трибуну с активными болельщиками "Крыльев Советов", чтобы сорвать оскорбляющие "Рубин" баннеры. Увидев это, самарские фанаты выбежали со своих мест в коридоры, чтобы встретить казанских. Стюарды и полицейские пытались сдержать фанатов, но в какой-то момент оцепление было прорвано. Завязалась драка, в результате которой пострадали фанаты обеих команд. Полиция задержала одного из лидеров фанатского движения казанцев.