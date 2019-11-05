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Черчесов: всем станет спокойнее, если тема с контрактом Дзюбы закроется

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с нападающим Артемом Дзюбой, у которого истекает срок контракта с "Зенитом".

— У Дзюбы заканчивается контракт. Говорили с ним об этом?

— Я с ним это не обсуждал. Но я уже говорил, что чем быстрее такие вопросы решают, тем спокойнее всем сторонам. Надеюсь, уже зимой этот вопрос будет закрыт. Вроде меня это не касается, а мне всегда этот вопрос задают. Хотелось бы, чтобы эта тема закрылась, чтобы не было, как с Гилерме: обсуждалось месяцами, народ будоражили, а контракт в итоге перезаключили.

Sport24.ru


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Теги: Черчесов Дзюба Сборная России
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