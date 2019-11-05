Черчесов: всем станет спокойнее, если тема с контрактом Дзюбы закроется

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с нападающим Артемом Дзюбой, у которого истекает срок контракта с "Зенитом".— Я с ним это не обсуждал. Но я уже говорил, что чем быстрее такие вопросы решают, тем спокойнее всем сторонам. Надеюсь, уже зимой этот вопрос будет закрыт. Вроде меня это не касается, а мне всегда этот вопрос задают. Хотелось бы, чтобы эта тема закрылась, чтобы не было, как с Гилерме: обсуждалось месяцами, народ будоражили, а контракт в итоге перезаключили.