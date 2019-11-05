Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, в каком составе его команда сыграет в отборочном матче Евро-2020 против Сан-Марино.
— На Сан-Марино будет оптимальный или экспериментальный состав?
— Мы представляем сборную. У нас есть стартовый состав, но нет основного. Сыграют те, кто готов.
Установки играть на Дзюбу не будет. Даже когда у него был шанс ударить, он отдавал мяч Головину. До сегодняшнего дня он забивал свои голы без меня и моей мотивации, и следующие без меня забьет.
Также Черчесов объяснил, почему Сочи был выбран для подготовки команды, и рассказал о том, как национальная команда будет выбирать базу в финальной части турнира.
— Почему решили тренироваться в Сочи?
— Проанализировали погоду в Москве, Питере и Сочи. В столице погода неважная, дожди. В Сочи все хорошо. Потренируемся там, потом полетим в Питер. Оттуда сразу в Сан-Марино.
— На Евро уже вышли. Базу выбрали?
— Подождем жеребьевки. Наметки есть, какие-то вещи мы для себя просмотрели. Но надо понимать, что предложит УЕФА. Есть вопросы, которые мы должны уточнить.
Sport24.ru
Черчесов: Дзюба забивал голы без моей мотивации и следующие забьет без меня
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