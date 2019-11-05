Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал вызов в сборную России полузащитника Даниила Фомина.
"За счет чего Фомин получил вызов в сборную? За счет стабильной игры, которую он показывает. Он проделывает большой объем на поле. Чтобы получить вызов в сборную, главное играть стабильно и показывать определенный уровень игры. Чтобы не было никаких взлетов и падений. Тренеры это заметили в Данииле и вызвали его. Наверное, они видят, что в нем есть потенциал.
Была тренировка, мы его поздравили. Но какие тут могут быть советы? Он будет в сборной, там со всем познакомится", — цитирует Евсеева "РБ".
Главный тренер "Уфы" прокомментировал вызов Фомина в сборную России
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