Вратарь "Динамо" Антон Шунин прокомментировал свой вызов в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против команд Бельгии (16 ноября в Санкт-Петербурге) и Сан-Марино (19 ноября в Серравалле).
"Очень рад возвращению в сборную России. Я проделал большой объем работы после повреждения, хотелось быстрее выйти на поле и своей игрой доказать, что я готов вернуться в сборную. Рад, что травма и восстановление позади. Узнал о вызове сегодня на тренировке — заранее никто ничего не говорил. Начальник команды объявил новость, все ребята поздравили.
Когда травмировался, мы пересеклись со Станиславом Саламовичем на матче "Динамо": я приезжал поддержать свою команду. Тренер спросил про мое самочувствие и сроки возвращения. С тренером вратарей Гинтарасом Стауче мы тоже всегда на связи, общаемся постоянно.
Думаю ли о дебюте в официальном матче против Бельгии или Сан-Марино? Мое дело — показывать свою наилучшую форму в расположении сборной, максимум возможностей. А уже дальше тренерский штаб будет решать, кто сыграет", - цитирует Шунина Sport24.ru.
Шунин: очень рад вернуться в сборную России
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