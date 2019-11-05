Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал отсутствие в заявке национальной команды ряда форвардов, в частности, одного из лучших бомбардиров РПЛ Александра Соболева из "Крыльев Советов" и Ари из "Краснодара".
"Может быть, Станислав Саламович подумал, что в последнее время Соболев не так ярко выглядит, как в начале чемпионата, когда он много забивал. Сейчас он немного подсел. Видимо, посчитали, что Александр недостаточно готов для национальной команды.
Ари? Не такую хорошую форму он набрал, и "Краснодар" играет неровно в последних матчах. В игре с "Ростовом" случилось чудо, когда они забили два мяча, сравняли счет на последних минутах. Ари в них не участвовал. Видно, что мастерство есть, плюс форвард опытный, но я не думаю, что он показывает настолько яркую игру, чтобы уже без сомнений его можно было назвать полноценным членом национальной команды", - цитирует Кирьякова "Спорт день за днем".
Кирьяков: Ари показывает не настолько яркую игру, чтобы быть полноценным членом сборной России
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