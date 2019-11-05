Новичок "Сочи" Варданян может пропустить полгода из-за дисквалификации, наложенной в Армении

Полузащитник "Пюника" Эрик Варданян, который в январе станет игроком "Сочи", может пропустить полгода из-за дисквалификации, наложенной в чемпионате Армении.1 ноября контрольно-дисциплинарный комитет Футбольной федерации Армении наказал Варданяна за толчок арбитра в матче с "Араратом" (2:4) и непристойный жест в адрес болельщиков соперника. 21-летний игрок отстранен на 6 месяцев — до 30 апреля 2020 года."Пюник" подал апелляцию на это решение. Если она не будет удовлетворена, то, согласно правилам УЕФА, дисквалификация Варданяна перейдет за ним в российский клуб.