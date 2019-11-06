Бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес, ныне выступающий за "Аякс", рассказал о своем отношении к Денису Глушакову.
Промес и Глушаков вместе выступали за "Спартак" и в сезоне-2016/17 в составе красно-белых выиграли чемпионат России.
Глушаков, являвшийся капитаном "Спартака", покинул клуб прошедшим летом. Многие болельщики считают, что он виноват в увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера.
"Играть вместе с Глушаковым для меня было фантастикой. Я бы никогда не стал его критиковать. Он был большим лидером команды, и в том числе из-за него мы стали чемпионами. Я не в курсе, что случилось в итоге, ведь не был в команде на тот момент. Но, повторюсь, он большой лидер. Кто-то мог сливать Карреру? Не имею понятия, как это вообще могло бы произойти. Я об этом точно ничего не знаю", — приводит слова Промеса "Чемпионат".
Промес назвал Глушакова большим лидером и не знает, кто мог сливать Карреру
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