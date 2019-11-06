Федеральная налоговая служба России заблокировала счета бывшего футболиста "Зенита" и сборной России Александра Кержакова.
Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва", в распоряжении которого оказалось соответствующее решение ФНС России.
"Наименование налогоплательщика: Кержаков Александр Анатольевич. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", — сказано в документации.
ФНС России заблокировала счета Кержакова
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