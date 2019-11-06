У компании "Премьер футбол групп", основателями которой являются бывшие игроки сборной России Алексей и Василий Березуцкие, возникли серьёзные финансовые проблемы. Об этом сообщает "Лайф".
Согласно информации источника, в августе-октябре 2019 года Федеральная налоговая служба заблокировала у дочерних компаний холдинга сразу несколько счетов. Одно из подразделений "Премьер футбол групп" уже проходит процесс ликвидации. Отмечается, что стандартной причиной блокировки счетов при отсутствии видимых арбитражных или прочих разбирательств с контрагентами являются долги по налогам и сборам в бюджет Российской Федерации.
В то же время генеральный директор "Премьер футбол групп" Олег Немытов заявил, что проблем у его компании нет: "В первый раз об этом слышу от вас. У компании всё хорошо".
Налоговая служба начала блокировку счетов компаний Березуцких
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