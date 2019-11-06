Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков заявил, что не подавал иски в суд на свою первую жену из-за размера алиментов.
"Я иски не подавал. Это обжалует решение суда та сторона. Та сторона подала на меня иски в суд еще зимой, после долгих судебных разбирательств и заседаний были вынесены обоснованные решения по всем искам, и сейчас та сторона обжалует их. Ту сторону что-то не устраивает, не меня. Я принял решение суда. Я всегда все исправно исполнял со своей стороны на протяжении всех лет, которые я должен был платить алименты", - сказал Кержаков.
Кержаков заявил, что не понимает, почему историю с блокировкой его счета обсуждают именно сейчас.
«Мне заблокировали счет моего ИП, когда подали на меня иск в суд еще в январе. Сейчас ноябрь месяц. Я не знаю, почему сейчас это всплыло. У меня есть счет, на который мне приходит заработная плата. С этого счета вычисляется сумма алиментов. Мне не нужны больше счета", - цитирует Кержакова издание Подъем.
Кержаков опроверг информацию, что подал в суд на первую жену из-за размера алиментов
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