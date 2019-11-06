» » Хёведес: не думал, что в России меня встретят так хорошо

Хёведес: не думал, что в России меня встретят так хорошо

Немецкий защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хёведес поделился мнением о России.

"Я хорошо адаптировался (в Москве), потому что старался не сидеть дома. Много гулял, ездил на метро, выбирался в парки. В общем, изучал Москву и посетил много разных мест в городе. Самые красивые – Патриаршие пруды и Парк Горького.

В Европе формируют мнение о России на основе политических аспектов, но я бы не хотел касаться политики. У меня от России были самые позитивные ожидания, но я не думал, что меня встретят так хорошо. Русские – открытые, добродушные люди. Хотя с виду суровые, неулыбчивые и все в себе – в этом они похожи на немцев. Но стоит лишь обратиться за помощью, все сразу идут навстречу и хотят помочь", — цитирует Хёведеса ФК "Локомотив".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Хеведес Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Хонда подписал контракт с "Витессом" до конца сезона 1
Хашманян назначен новым главным тренером сборной Армении
Хёведес: не думал, что в России меня встретят так хорошо
Анчелотти может сегодня покинуть "Наполи" из-за конфликта игроков с президентом клуба
Кержаков опроверг информацию, что подал в суд на первую жену из-за размера алиментов 2
Гендиректор "Зенита": винить Кержакова в пропущенных голах невозможно 4
Второй нападавший на Озила и Колашинаца грабитель признал свою вину
Терим: для "Галатасарая" матч с "Реалом" как финал, нам нечего терять
Хорватского футболиста удалили с поля после того, как он убил курицу 1
Президент "Оренбурга" Кияев ответил на жалобу мамы юного футболиста
Григорян не возглавит сборную Армении, все договорённости с ним аннулированы 3
Тадич: кое-кто украл у нас все своими решениями
Налоговая служба начала блокировку счетов компаний Березуцких 1
Осорио: "Зенит" настраивался провести более содержательную игру с "Лейпцигом" 5
Нигматуллин: буду рад ошибиться, но "Локомотив" проиграет "Ювентусу" 11
Более 50 болельщиков "Лейпцига" не смогли въехать в Россию из-за проблем с визой 1
Мариу: Роналду на поле словно зверь, потрясающий игрок
Валуев: не понимаю, о какой помощи "Зениту" судьями вы, из Москвы, говорите 22
Гамула: Ракицкий может вернуться в сборную Украины, если ситуация в стране поменяется 3
Симонян поддержал кандидатуру Григоряна на пост главного тренера сборной Армении 2
"Реал" намерен приобрести Обамеянга
Зинченко отреагировал на решение Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины 2
Игроки "Наполи" протестуют против президента, который хотел закрыть их на базе
У защитника "Бенфики" диагностирован перелом носа по итогам игры с "Лионом"
Беляев: в первом тайме "Спартак" вообще не понимал, что делать с "Арсеналом" 4
Венгер — фаворит на пост главного тренера "Баварии"
"Больно в тепличных условиях родители хотят жить". "Оренбург" ответил на жалобу на условия в академии 14
«Атлетико», «РБ Лейпциг» и… «Ювентус»? Наши снова проиграют дома без вариантов? 4
Клеман: если бы "Брюгге" боялся крупно проиграть "ПСЖ", просто остался бы дома
Матвеев: Вандерсона, который придает скорость и остроту в наш футбол, очень не хватает
Все новости