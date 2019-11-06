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Орлов: "Зенит" не может бороться с командами, которые сильнее по составу и мастерству

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, почему "Зенит" проиграл оба матча "Лейпцигу" в групповой стадии Лиги чемпионов.

"Мы вчера увидели разный уровень команд. Просто "Зенит" не может бороться с такими командами, которые сильнее по составу, по мастерству. У "Зенита" еще были проблемы и с эмоциональным состоянием игроков, и в матче с ЦСКА (1:1) это видно было. После крупной победы над "Ростовом" (6:1) «Зенит» еще не восстановил свои функциональные силы. Посмотрите, как играет Дзюба? Он не так двигается… конечно, они стараются, но не получается. Нет полузащитников, которые бы могли сделать игру. В общем, результат закономерен.

Говорите, неужели настолько наши чемпионаты отличаются? Да, отличаются. А почему наших игроков не зовут в четвертую команду Германии? Никого ж не приглашают никуда. Нет у нас футболистов. Индивидуальное мастерство — в этом проблема. Выход? Только тренироваться. И только молодых ребят выпускать. Уже ясно, что это поколение лучше играть не будет, чем сейчас играет. Это проблема для всего нашего российского футбола.

Есть шанс, скорее, пробиться в Лигу Европы… Ну, бывают чудеса. Ну, русские люди только и рассчитывают на "авось", - цитирует Орлова "Комсомольская правда".


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Теги: Орлов Зенит
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